Benjamín Prado, sobre la guerra Ryanair-Aena: "Por estas cosas pienso que más valía una Iberia en mano que cien Ryanairs volando"

Benjamín Prado analiza la guerra abierta entre Ryanair y Aena y en este vídeo carga duramente contra la aerolínea: "Es un abuso continuado del que estaría bien que nos pudiéramos defender".

Ryanair ha cumplido sus amenazas y ha anunciado que deja de volar a cuatro aeropuertos de España y recorta un millón de plazas a nuestro país en invierno. La compañía culpa de ello a Aena por la subida de las tasas aeroportuarias.

"Por esta cosas pienso yo que más valía una Iberia volando que cien Ryanairs volando", afirma rotundo Benjamín Prado en el vídeo sobre estas líneas.

El poeta recuerda cómo Iberia era una empresa pública "que fue desguazada por los de siempre para lo de siempre" y "troceada" en compañías como 'Vueling', 'Iberia Express' o 'Air Nostrum'.

En su opinión, en un país donde "el único petróleo que tenemos es el turismo", estaba bien que el turismo que viene mayoritariamente por el aire lo hiciera en una empresa pública.

Respecto a Ryanair, Benjamín señala que es la misma compañía "que decía que la gente tenía que viajar de pie" o "que tenía que pagar por ir al baño", y que "gasta lo mínimo en combustible y revisión de aviones y, sin embargo, cobra las máximas comisiones por maletas y billetes". "Es un abuso continuado del que estaría bien que nos pudiéramos defender", sentencia.