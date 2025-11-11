Benjamín Prado, sobre la comparecencia de Mazón: "Ha leído el discurso como un estudiante de primero de primaria"

Benjamín Prado valora en este vídeo la intervención de Carlos Mazón en la comisión de la DANA de Les Corts y sentencia: "Muerte, Mazón y mentiras son las tres 'm' que han arrasado este caso de principio a fin".

En su comparecencia de hoy en la comisión de la DANA en las Cortes Valencianas, Carlos Mazón ha optado por victimizarse y también ha minimizado el hecho de que, durante la catástrofe, estuviera cuatro horas en la comida de 'El Ventorro' al estar atendiendo mensajes y llamadas durante ese tiempo.

"Entonces no haría falta que hubiera un presidente autonómico", responde rotunda Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde considera que ese argumento "es un poco absurdo".

"Muerte, Mazón y mentiras", son las tres 'm' que según Benjamín Prado "han arrasado este caso de principio a fin". El escritor señala que el argumento de Mazón "degrada el cargo de president de la Generalitat Valenciana hasta el nivel de barro", además de ser un argumento "cínico y cobarde".

Benjamín también valora el discurso de Mazón en la comisión, que según él lo ha leído "como un estudiante de primero de primaria leyendo un trabajo de ciencias naturales".

