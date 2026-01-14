Una bengala provoca un incendio en un restaurante de Madrid y las autoridades ya estudian su prohibición

¿Qué ha pasado? El pasado domingo se celebraba un espectáculo con bengalas en este conocido restaurante situado en el Paseo de la Castellana. El dispositivo pirotécnico hizo que se prendiera una planta, iniciando un incendio en el interior del local.

Una bengala ha provocado un incendio en el restaurante Fanático, tan solo diez días después del terrible incendio ocurrido en una estación de esquí de Suiza. El local, situado en el Paseo de la Castellana, cuenta con un espectáculo con bengalas.

Durante el espectáculo, unas plantas comenzaron a arder. Por fortuna, no hubo heridos ya que, rápidamente, el personal del restaurante sofocó el incendio mediante el uso de extintores. A pesar de ello, el local tuvo que ser desalojado.

Varios clientes manifestaron sus quejas tras el suceso ya que tuvieron que abonar su cuenta y, además, no les quisieron dar el libro de reclamaciones. "El libro de reclamaciones hay que entregarlo", señala Beatriz de Vicente. José Luis Torá señala que el restaurante ha decidido dejar de usar esas bengalas para así evitar poner en riesgo la seguridad de sus clientes.

Restringir el uso de bengalas

A nivel estatal, Torá expone que existe "un reglamento de artículos pirotécnicos que solamente regula el uso en espacios públicos, pero no habla en absoluto de lo que pueda suceder en el interior de restaurantes como este".

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, prevé restringir el uso de bengalas y pirotecnia en locales de ocio. Borja Carabante ha manifestado que el consistorio madrileño está estudiando regular estos elementos a través de la ordenanza de protección contra incendios y quiere ser "lo más restrictivo posible, teniendo en cuenta que es necesario garantizar la seguridad" de quienes acuden a restaurantes y locales de ocio.

En Madrid existe un vacío legal respecto al uso de pirotecnia en este tipo de lugares. Por ese motivo, el Ayuntamiento pretende hacer una "reflexión interna" y buscará un "confort desde el punto de vista de la seguridad".

