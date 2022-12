El hijo de Bárcenas es cantante, héroe improvisado y director de cine. Guillermo, o como a él le gusta que le llamen, Willy, es, sin duda, el artista de la familia Bárcenas. Hasta septiembre de este mismo año estudio aquí, en la prestigiosa New York Film Academy, un curso de casi 14.000 euros que se pagó con dinero negro

El juez Ruz explica en un auto que cuando a Bárcenas se le empezó a investigar por la Gurtel, Ángel Sanchís, antiguo extesorero popular, le ayudó a llevarse el dinero de Suiza a Estados Unidos.

Para devolvérselo, y de paso, blanquearlo, fue haciendo pequeños ingresos a Bárcenas. "Me pide que le preste porque no le puede transferir el dinero, ¿cómo no le voy a prestar 15.000 euros a un amigo de hace 50 años cuando él me ha prestado tres millones?”.



Así que en Octubre del año pasado, cuando todavía no había estallado el caso Bárcenas, Guillermo hizo las maletas y se fue hasta hace apenas un mes aunque Guillermo ha estado viviendo a a España para visitar a su padre en Soto del Real.

Ahora puede presumir de haberse formado como director de cine en la misma escuela en la que lo hicieron Steven Spielberg o Martin Scorsese. Eso sí, por cómo se han pagado esos estudios tendrán que responder los dos extesoreros.