Beatriz de Vicente, sobre la niña que ha perdido a su familia en Adamuz: "Podrá superar esto con más herramientas de las que creemos"

La abogada tiene experiencia trabajando con niños y expone que, en situaciones traumáticas como la ocurrida en Córdoba, "los niños sorprenden por la capacidad que tienen de superación y de resiliencia mayor que la de los adultos".

Un matrimonio de Huelva, su hijo y un sobrino fallecían en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, Córdoba. Su hija, que también los acompañaba, conseguía sobrevivir. Antes de conocer el destino de la familia, sus familiares pidieron ayuda en redes sociales para localizarlos.

La familia volvía de Madrid ya que había pasado el fin de semana en la capital y, entre otras cosas, habían podido ver un partido del Real Madrid La niña conseguía salir del tren por sus propios medios, pero sus familiares, por desgracia, no tuvieron la misma fortuna.

Los Zamorano Álvarez vivían en Aljaraque y muchos vecinos han compartido el dolor que sienten por esta pérdida ya que era una familia muy querida. Una de las vecinas explica que el chico envío a su hijo fotografías del Santiago Bernabéu y que había hablado con sus compañeros sobre su viaje.

Beatriz de Vicente señala que, por su experiencia profesional, "los niños que han sufrido situaciones especialmente traumáticas, violentas e, incluso, hablemos de crímenes violentos, en la mayoría de las ocasiones, sorprenden por la capacidad que tienen de superación y de resiliencia mayor que la de los adultos". "Esta niña podrá superar esto con más herramientas de las que creemos", concluye.

