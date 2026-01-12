Beatriz de Vicente expone que una relación entre un adulto de 20 años y una niña de 13 "es ilícita"

Un joven y una adolescente se suicidaban este viernes en Logroño (La Rioja) tras lanzarse al vacío desde un edificio en obras. Ambos mantenían una relación sentimental que, según se expone, no era bien vista por la familia de ella.

El pasado viernes se producía la terrible muerte de dos personas en Logroño: una adolescente de 13 años y un joven de 20. Estos se lanzaron al vacío desde un edificio en obras al que pudieron acceder después de romper las vallas de seguridad que lo rodeaban.

"Al parecer, ambos mantenían una relación sentimental que no era bien vista por la familia de ella", indica Cristina Pardo. Leo Álvarez expone que, a la espera de que el informe de la autopsia pueda dar más información, se sabe que fue un suicidio ya que, tal y como ha informado la Policía Nacional, se arrojan voluntariamente desde la parte más alta del edificio.

"No hay una investigación policial abierta por un delito concreto", indica el periodista, "hay una investigación abierta para aclarar los hechos". La madre de la adolescente denunció la desaparición de la chica ya que esta había desconectado la localización de su teléfono y no contestaba a las llamadas. "Tres horas después aparecen los dos cuerpos en ese edificio", señala Álvarez.

Iñaki López expone que, a pesar de que la decisión de acabar con su vida fue mutua, "hay alguien mucho más responsable que es el de 20 años". "El de 20 años, quizá, tenía que haber demostrado un poquito más de madurez", añade.

Beatriz de Vicente, por su parte, señala que se debe partir de la base de que "una relación entre un adulto de 20 años y una niña de 13 es ilícita". La abogada expone que "a no ser que se quedara en el plano de lo meramente romántico, un adulto de 20 años que le dé un beso, solo en los labios, con ánimo libidinoso, a una menor de 13 está cometiendo un delito de agresión sexual".

