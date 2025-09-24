Beatriz de Vicente explica en qué consistirá la comparecencia a la que se enfrentará este sábado Begoña Gómez

El juez Peinado ha citado a la mujer de Pedro Sánchez este sábado por la tarde en el juzgado. La abogada indica que en la comparecencia estarán presentes las acusaciones, el Ministerio Fiscal, las defensas y los investigados.

El juez Peinado ha mandado al banquillo a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por malversación. "Se trata de un delito que, en España, por ley, se juzga con un jurado popular", explica Cristina Pardo. Gómez ha sido citada la tarde de este sábado, 27 de septiembre, para recibir la notificación.

Beatriz de Vicente explica que este sábado se llevará a cabo una comparecencia en la que estarán las acusaciones, el Ministerio Fiscal, las defensas y los investigados. "El juez dará la palabra, por orden, al Ministerio Fiscal y Acusaciones para que concreten la imputación", explica la abogada.

Estos, como indica de Vicente, expondrán de que acusan, en este caso, a Begoña Gómez y deberán indicar qué pruebas solicitan para demostrarlo. "Las defensas dirán 'yo quiero el archivo' o 'no hay que continuar' y pedirán también su prueba".

"Algo a la que se agarran, y yo creo que, con cierto sustento, es que esto hace perder la continencia de la causa", añade Beatriz. Esto significa, como expone la abogada, "que si usted separa la malversación de la prevaricación y el resto podría terminar habiendo sentencias contradictorias". "A partir de ahí, en todo caso, seguirá la instrucción por las vías del jurado hasta que la Audiencia Provincial decida si es correcto o no", concluye.