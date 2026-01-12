Beatriz de Vicente, sobre el auge de los divorcios en España: "La causa es el aburrimiento, la dejadez y la falta de intimidad"

La abogada cree que el aumento de los divorcios en nuestro país se debe, entre otras cosas, al abaratamiento de este proceso que, por ejemplo, si no hay menores y es de mutuo acuerdo, "se puede hacer ante notario".

España se ha convertido en el país con la tasa de divorcios más alta del mundo. El 35% de los mismos podría tener como responsable a los ronquidos. Aunque Beatriz de Vicente no es experta en ese ámbito, señala que en su despacho la mayor parte de los divorcios están provocados por el aburrimiento.

Y añade: "La dejadez y la falta de intimidad". De Vicente expone que algo importante que ha hecho que "seamos tan alegres en esto de divorciarnos" es el abaratamiento de este proceso. "Se puede hacer ante notario si no hay menores y eso, quieras que no, ha facilitado", indica.

Iñaki López expone que en España el divorcio "es una cosa ruinosa" debido a las dificultades que existen, por ejemplo, para encontrar un alquiler al tener que abandonar el domicilio conyugal. Esto hace que muchas parejas sigan juntas "por lo caro que es divorciarse".

"Eso te iba a decir", responde Beatriz, "se separan, de hecho, incluso divorciados y siguen viviendo juntos". Para Ramoncín, "el mayor motivo de divorcio es el matrimonio". Pilar Velasco, por su parte, considera que la gente no solo se divorcia por los ronquidos.

Juan Fernández Miranda, por su parte, recomienda no dormir nunca separados. "En el momento que uno de los dos sale de la habitación luego no vuelve", afirma, "las cosas hay que arreglarlas antes de irse a la cama".

