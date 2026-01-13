Bea de Vicente, tajante sobre el lío con el Gordo de Villamanín: "Lo que lo va a solucionar es que la gente cobre"

Bea de Vicente analiza en este vídeo sobre el conflicto en Villamanín (León) por las papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería Nacional. En su opinión, quienes las vendieron "tienen que responder e incluso pueden ser embargados".

Parece que hay avances en el caso de las papeletas con el Gordo de la Lotería Nacional de Villamanín. Los décimos ya se han depositado en una cuenta corriente para centralizar el pago a los premiados. Sin embargo, tendrán que registrar previamente sus participaciones en una página web.

Sin embargo, el lío continúa, pues sigue habiendo vecinos que se niegan a renunciar a una parte de su premio y piensan en denunciar, mientras otros abogan por la concordia para mantener la buena convivencia del pueblo.

Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que el problema de las papeletas se llama "venta sin respaldo" y que la ley deja claro que la participación es "un contrato entre el que lo vende y el que lo compra", por lo que si resulta premiado "el que lo vende responde con su patrimonio".

"Si se hace con dolo y mala fe es una estafa, un delito", afirma rotunda la abogada, a la que le cuesta creer que haya sido un error. En cualquier caso, asegura que quienes vendieron las participaciones "tienen que responder, e incluso pueden ser embargados".

Por todo ello, afirma rotunda que lo que va a solucionar este conflicto "es que la gente cobre".

