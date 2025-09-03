Bea de Vicente, sobre Ryanair: "Es la reina de las cláusulas abusivas"

La abogada considera que este movimiento de la aerolínea irlandesa puede suponer una oportunidad para que crezcan otras empresas. "No sé hasta qué punto perdemos o ganamos", afirma.

Ryanair, en guerra contra el Gobierno. La aerolínea ha anunciado que pretende dejar de operar en varios aeropuertos de nuestro país y, además, cerrar sus bases en España. La compañía justifica esta reducción de su actividad con las tasas aeroportuarias que Aena cobra a las aerolíneas por usar sus aeropuertos.

Beatriz de Vicente busca dar una visión positiva a este revés. "Es una oportunidad para que crezcan otras empresas que pueden dar un servicio y tomar, vamos a decir, tomar el hueco que deja", indica la abogada. Además, de Vicente recuerda que Ryanair "es la compañía reina de las cláusulas abusivas".

La abogada expone que estas han sido retiradas por nuestros tribunales y pasan por cobrar por la impresión de la tarjeta de embarque o "auto eximirse de toda responsabilidad en caso de retraso". "No sé hasta qué punto perdemos o ganamos", añade.

Cristina Pardo, por su parte, señala que, los últimos años "si eres una persona previsora, porque tienes esa posibilidad, puedes conseguir billetes a buen precio en compañías que no te maltratan".