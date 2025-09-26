Bea de Vicente, sobre los monitores de Bernedo: "La intromisión de un miembro corporal en la boca de alguien es un delito de agresión sexual"

Gracias a los conocimientos jurídicos de Beatriz de Vicente, hemos podido esclarecer muchos de los detalles y dudas que suscita lo ahora denunciado por padres y alumnos.

Este viernes, hemos conocido que el caso del campamento de Bernedo, donde se ha denunciado que los monitores se duchaban desnudos junto a los niños, ya está en manos de la Justicia. Porque son varios los menores que acudieron a este campamento pensando que iban a aprender sobre el euskera; pero han vuelto a casa denunciando hechos como que los profesores les obligaban a chuparles los dedos de los pies para conseguir una merienda.

Sobre este polémico campamento, en el que incluso los adultos y responsables de los niños se paseaban desnudos, según cuentas los pequeños, se ha debatido en Más Vale Tarde. Gracias a los conocimientos jurídicos de Beatriz de Vicente, hemos podido esclarecer muchos de los detalles y dudas que suscita lo ahora denunciado por padres y alumnos.

Sobre todo, porque hay que tener en cuenta que, ahora, el campamento se defiende asegurando que defienden la normalización del desnudo y que luchan por la igualdad entre géneros. Valores que, según se ha comentado en MVT, son muy loables, pero de los que no se informaba a los padres antes de apuntar a los menores.

Porque estamos hablando de algo muy grave. Hay un menor que ha denunciado que, si no accedían a chuparles a los monitores los dedos de los pies, a veces no comían. Ante esto, Bea de Vicente recuerda que "la intromisión de un miembro corporal en la boca de alguien es un delito de agresión sexual".

Es más, la jurista considera que además de "un posible delito contra la integridad sexual", en este hecho también se dan "coacciones" e "intimidación". Sin olvidar que "el exhibicionismo ante menores en punible".

