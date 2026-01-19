Bea de Vicente explica quién se encarga de la investigación de la tragedia ferroviaria: "Ofrecerá datos objetivos"

Bea de Vicente explica en este vídeo que los protocolos e informes de investigación se han unificado en Europa, lo que "garantiza su objetividad" y afirma que "queda mucha información por ver".

Se puede alargar un año "o más"

Ante la tragedia ferroviaria de los trenes Iryo y Alvia en Adamuz, Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que "los protocolos de informes e investigación se han unificado en Europa en los últimos años", lo que "garantiza su objetividad".

En el aspecto judicial, la labor pasa no solo por recabar esos informes de entidades independientes, sino también testimonios de testigos e inspecciones oculares.

"Queda mucha información por ver", afirma la abogada, que considera que la investigación se podría ir a un año "o más".

En lo que respecta al comité de investigación de este accidente, recalca que se trata de una "institución independiente" que "ofrecerá datos objetivos".

