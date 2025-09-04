Bea de Vicente explica qué ocurrirá con las indemnizaciones a las víctimas del funicular de Lisboa: "Van en todos los billetes"

La abogada Bea de Vicente explica en este vídeo que a nivel europeo "prima el interés de las víctimas" en accidentes como el del funicular de Lisboa y lo normal será que las aseguradoras "se hagan cargo a priori".

A esta hora hay 16 muertos y más de 20 heridos, entre ellos dos españoles, por el accidente del funicular de Gloria en Lisboa.

Según las primeras investigaciones, la causa del siniestro fue la rotura del cable que une el funicular que sube con el que baja. Los trabajadores, por su parte, creen que el motivo podría haberse debido al exceso de peso.

En el vídeo sobre estas líneas, Bea de Vicente explica cómo podría influir la judicialización de este accidente a las indemnizaciones que podrían cobrar las víctimas.

La abogada apunta que lo normal es que las aseguradoras se hagan cargo a priori, "abonen las indemnizaciones pertinentes y luego se peleen si corresponden al dueño, la empresa, el Ayuntamiento o qué entidad".

En este sentido, señala que a nivel europeo "prima el interés de las víctimas" y se abona prioritariamente las indemnizaciones que, indica, "van integradas en todos los billetes".