Bea de Vicente destaca el trabajo del equipo de criminalística en Adamuz: "Donde nosotros vemos caos, ellos van a ir viendo orden"

"No os podéis imaginar la labor que va a hacer el informe de criminalística final para reconstruir todo este puzle y que al final tengamos todas las respuestas", afirma Bea de Vicente en este vídeo.

Los equipos caninos de la Guardia Civil continúan trabajando en el lugar del accidente ferroviario en Adamuz en busca de restos biológicos y evidencias para la identificación de las víctimas.

Bea de Vicente explica que el trabajo tanto de los perros como del resto de equipos "es todo un puzle" y que en él, "los perros han demostrado ser una de las unidades más eficaces en lo que a encontrar cadáveres en situaciones desastrosas se refiere".

La abogada también pone el foco en las tareas de investigación del accidente y la recogida de pruebas, indicios y evidencias e incluso "determinando las pruebas que se van a hacer después".

"Vemos que eso es un absoluto caos, pues os aseguro que toda la unidad de criminología en ese caos van a ir viendo orden", afirma Bea, que sostiene que "no os podéis imaginar la labor que va a hacer el informe de criminalística final para reconstruir todo este puzle y que al final tengamos todas las respuestas".

