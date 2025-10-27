Bea de Vicente ve delictivo el bulo de Vito Quiles y Alvise sobre la ropa de la DANA: "Es una manipulación soez"

Tras descubrirse que Alvise y Vito Quiles fabricaron el bulo de que se tiraba la ropa que donaba la gente a los afectados por la DANA manipulando la llamada con el concejal de Alfafar, Bea de Vicente ve un delito contra la intimidad y de revelación de secretos.

Hoy ha salido a la luz un audio que demuestra que los agitadores de extrema derecha Alvise Pérez y Vito Quiles idearon el bulo sobre que la ropa que donaba la gente a los afectados por la DANA acababa en un vertedero.

El diario 'La Razón' ha publicado la llamada íntegra que los agitadores realizaron al concejal de Alfafar, que posteriormente editaron y manipularon, en la que el edil les explicaba que había cajas de ropa que se habían eliminado porque contenían insectos y barro y así se lo recomendaban médicos y biólogos.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que es delictivo grabar a una persona sin su consentimiento y hacer pública la llamada, además, editada y manipulada.

"Es un delito contra la intimidad, un delito de revelación de secretos y además una manipulación soez", afirma la abogada, que añade que "lo peor de todo esto es la posverdad: aunque digamos que esto es mentira, hay todavía alguien que lo compra".

