Ahora

"Lo peor de todo es la posverdad"

Bea de Vicente ve delictivo el bulo de Vito Quiles y Alvise sobre la ropa de la DANA: "Es una manipulación soez"

Tras descubrirse que Alvise y Vito Quiles fabricaron el bulo de que se tiraba la ropa que donaba la gente a los afectados por la DANA manipulando la llamada con el concejal de Alfafar, Bea de Vicente ve un delito contra la intimidad y de revelación de secretos.

Tras descubrirse que Alvise y Vito Quiles fabricaron el bulo de que se tiraba la ropa que donaba la gente a los afectados por la DANA manipulando la llamada con el concejal de Alfafar, Bea de Vicente ve un delito contra la intimidad y de revelación de secretos.

Hoy ha salido a la luz un audio que demuestra que los agitadores de extrema derecha Alvise Pérez y Vito Quiles idearon el bulo sobre que la ropa que donaba la gente a los afectados por la DANA acababa en un vertedero.

El diario 'La Razón' ha publicado la llamada íntegra que los agitadores realizaron al concejal de Alfafar, que posteriormente editaron y manipularon, en la que el edil les explicaba que había cajas de ropa que se habían eliminado porque contenían insectos y barro y así se lo recomendaban médicos y biólogos.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que es delictivo grabar a una persona sin su consentimiento y hacer pública la llamada, además, editada y manipulada.

"Es un delito contra la intimidad, un delito de revelación de secretos y además una manipulación soez", afirma la abogada, que añade que "lo peor de todo esto es la posverdad: aunque digamos que esto es mentira, hay todavía alguien que lo compra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont avisa a Sánchez tras acordar romper con el Ejecutivo: "No tendrá Presupuestos; no podrá ejercer como Gobierno"
  2. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  5. Miedo en Andoain por compartir calles con el asesino en serie Ximo Ferrándiz tras ser denunciado por acoso
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción