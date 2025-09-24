Bea de Vicente, sobre el cura detenido con droga "erotico festiva": "Tampoco le deja en muy buena posición"

Más Vale Tarde analiza la detención del ya exvicario de la catedral de Toledio por posesión de cocaína rosa. En este vídeo, Beatriz de Vicente opina sobre el caso y asegura que "que vaya grameado va en su contra".

Un sacerdote ha sido detenido por posesión de cocaína rosa. El ya exvicario de la catedral de Toledo era arrestado cuando estaba de fiesta con otros dos hombres en Torremolinos. Después de entrar en la casa donde estaba veraneando, la Policía también encontró una balanza de precisión y bolsitas unidosis.

El Arzobispado de Toledo ha emitido un comunicado en el que explica que se le ha apartado cautelarmente de su puesto y pedía perdón a los ciudadanos por los daños morales que esto habría podido provocar.

Iñaki López recuerda que este hombre "era la mano derecha del arzobispo", mientras que Edu Galán afirma que "entiendes que necesite una ayuda para creer en ciertas cosas".

Bea de Vicente apunta que "que vaya grameado va en su contra, porque favorece la predisposición al tráfico" y señala que la droga que llevaba es de "uso erótico festivo": "Tampoco le deja en muy buena posición", sentencia.