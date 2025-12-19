Bea de Vicente, sobre el cirujano acusado de violar a una paciente anestesiada: "Actuar incluso con personas delante le da un toque parafílico al sujeto"

La abogada analiza el posible perfil del cirujano que fue detenido en Murcia, acusado de violar a una paciente en una sala en la que había más personas. Un hecho que podría tratarse como una "agresión sexual con penetración, agravada por abuso de confianza".

La detención de un cirujano en Murcia, acusado de violar a una paciente anestesiada, ha generado gran indignación debido a la gravedad del caso, que podría calificarse como "agresión sexual con penetración, agravada por abuso de confianza", según explicó Bea de Vicente en Más Vale Tarde. La abogada subrayó que la nueva ley contempla tipos penales que agravan estos delitos, destacando la "perversidad" de los hechos ocurridos en un espacio reducido con más personas presentes. De Vicente sugirió que el detenido podría alegar que cualquier ADN encontrado podría haberse transferido por manipulación médica de la zona pélvica de la paciente.

La detención de un cirujano en Murcia, acusado de violar a una paciente anestesiada ha generado indignación por la gravedad del asunto, que podría tratarse como una "agresión sexual con penetración, agravada por abuso de confianza". Así lo ha indicado Bea de Vicente en Más Vale Tarde, que ha recordado que el presunto agresor es un doctor y la víctima una paciente, que además se encontraba en "estado de inconsciencia".

La abogada ha subrayado que en la nueva ley "son tipos penales que agravan" y ha destacado la "perversidad" de los hechos, que se dieron en un espacio de 36 metros cuadrados en el que había más personas.

"Esa impunidad con la que te mueves incluso con personas delante... Creo que esto le da un toque parafílico al sujeto: 'Me pone que están aquí, que me pueden pillar, el poder, el control...", ha apreciado.

Sobre la posible defensa del detenido, De Vicente ha esgrimido que "dirá que el ADN que se pueda encontrar puede haber pasado por transferencia por haber manipulado la zona pélvica" de la paciente.

