Ahora

Acusado de agresiones sexuales

Bea de Vicente analiza el caso de Julio Iglesias: "Es casi una trata organizada de mujeres destinadas a la explotación sexual"

Bea de Vicente analiza en este vídeo las acusaciones contra Julio Iglesias de agresiones sexuales a dos extrabajadoras, así como el extremo control al que las habría sometido el cantante.

Bea de Vicente analiza en este vídeo las acusaciones contra Julio Iglesias de agresiones sexuales a dos extrabajadoras, así como el extremo control al que las habría sometido el cantante.

Más Vale Tarde analiza el escándalo de las acusaciones contra Julio Iglesias de agresiones sexuales a dos extrabajadoras de sus mansiones. Además, denuncian que el cantante las sometía a un control extremo en el que les exigía conocer los resultados de sus pruebas ginecológicas y les obligaba a hacerse test de enfermedades de transmisión sexual, además de controlar su móvil, su vida sentimental y hasta su peso.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica que el Código Penal en República Dominicana "es similar al nuestro" y que, desde la presunción de inocencia, "tan ilícito son las agresiones sexuales como prohibir las relaciones personales u obligarlas a enseñar su teléfono móvil".

Además, apunta que en República Dominicana existe una "legislación concreta" que prohíbe pedir pruebas médicas para acceder a un trabajo.

En el reportaje de 'elDiario.es' que ha destapado el escándalo, también se cuenta que se animaba a las mujeres a beber antes de subir a la habitación de Julio Iglesias para desinhibirse. Algo sobre lo que la abogada afirma rotunda: "Es casi una trata organizada de mujeres destinadas a la explotación sexual de forma continuada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía analiza ya una denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos
  2. Bustinduy reitera el rechazo de Sumar al guiño del PSOE a los caseros: "Los beneficios fiscales a propietarios no han funcionado"
  3. Dinamarca advierte que "lo más difícil está por venir" ante la presión de EEUU para hacerse con Groenlandia mientras la isla se reivindica como región danesa
  4. Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes en Moncloa para hablar de política exterior y de defensa
  5. Un alto cargo de Irán eleva a 2.000 los muertos en las protestas contra el régimen de los Ayatolás
  6. Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación de un tratamiento