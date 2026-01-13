Bea de Vicente analiza el caso de Julio Iglesias: "Es casi una trata organizada de mujeres destinadas a la explotación sexual"

Bea de Vicente analiza en este vídeo las acusaciones contra Julio Iglesias de agresiones sexuales a dos extrabajadoras, así como el extremo control al que las habría sometido el cantante.

Más Vale Tarde analiza el escándalo de las acusaciones contra Julio Iglesias de agresiones sexuales a dos extrabajadoras de sus mansiones. Además, denuncian que el cantante las sometía a un control extremo en el que les exigía conocer los resultados de sus pruebas ginecológicas y les obligaba a hacerse test de enfermedades de transmisión sexual, además de controlar su móvil, su vida sentimental y hasta su peso.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica que el Código Penal en República Dominicana "es similar al nuestro" y que, desde la presunción de inocencia, "tan ilícito son las agresiones sexuales como prohibir las relaciones personales u obligarlas a enseñar su teléfono móvil".

Además, apunta que en República Dominicana existe una "legislación concreta" que prohíbe pedir pruebas médicas para acceder a un trabajo.

En el reportaje de 'elDiario.es' que ha destapado el escándalo, también se cuenta que se animaba a las mujeres a beber antes de subir a la habitación de Julio Iglesias para desinhibirse. Algo sobre lo que la abogada afirma rotunda: "Es casi una trata organizada de mujeres destinadas a la explotación sexual de forma continuada".

