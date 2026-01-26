Bea de Vicente analiza el asesinato del joven de 13 años en Sueca: "La inculpación del sujeto no basta para una condena"

Bea de Vicente analiza todas las hipótesis que rodena el asesinato de un joven de 13 años en Sueca, desde que la confesión del padre de un amigo sea para proteger a su hijo, hasta la teoría de la locura transitoria.

La Policía continúa barajando hipótesis sobre el asesinato de un joven de 13 años en Sueca, Valencia, presuntamente a manos del padre de su amigo mientras estaban jugando a un videojuego.

Entre ellas, la posibilidad de que hubiera podido haber una pelea entre los adolescentes que hubiera terminado con la muerte de uno de ellos y que el padre haya asumido el crimen para proteger a su hijo.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que "no solo la inculpación del sujeto basta para una condena". En este sentido, señala que existen las 'red flags', donde "tú puedes decir que has cometido un crimen, pero tendrá que estar corroborado por las pruebas forenses".

La abogada sostiene que será imposible "no dilucidar la verdad" del crimen y que en este momento hay dos hipótesis: "O es el padre, que ha tenido un ataque de locura, o está intentando encubrir a su hijo", lo que "en cuestión de pocas horas se va a averiguar". Respecto a su hijo, recuerda que "tiene 13 años y, aunque hubiera sido autor, está por debajo de la edad penal".

Ante la posibilidad de que el padre esté encubriendo al joven, Bea señala que estaría incurriendo en un delito, ya que "no deja de ser un falso testimonio". En el caso de la hipótesis de la locura transitoria, apunta que "no es lo habitual sin antecedentes".

