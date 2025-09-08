Baltasar Garzón responde a Almeida: "Creo que no sabe mucho sobre lo que es el concepto de genocidio"

El exmagistrado ha defendido que "cuando se hable de estos temas, hay que ser muy coherente y cauto", tras escuchar decir al alcalde de Madrid que "no hay genocidio en Gaza".

Baltasar Garzón ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las que ha dicho que "no hay un genocidio en Gaza". "Yo creo que el alcalde de Madrid no sabe mucho sobre lo que es el concepto de genocidio por lo que ha dicho", tras lo que ha argumentado los motivos por los que sí lo hay.

"Cuando se hable de estos temas hay que ser muy coherente y cauto", ha defendido el exmagistrado, a lo que ha añadido: "Decir que somos antisemitas... habría que decir que este Gobierno desde 2018 en adelante agilizó sustancialmente la recuperación de la nacionalidad de miles de sefardíes, por lo que es una contradicción, y el alcalde de Madrid debería saberlo".