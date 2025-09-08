Ahora

Baltasar Garzón alerta sobre las últimas declaraciones de Tellado: "Tienen una trascendencia y una gravedad muy importantes"

"Sería muy bueno que dijera que se pasó de frenada, porque si no lo hace y sigue profundizando en eso, pasa de ser una afirmación política a una afirmación que podría tener aspectos o contornos delictivos", ha alertado el exmagistrado.

Baltasar Garzón se ha mostrado crítico con las últimas declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien habló de "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". "Hay que analizar el contexto y la previa", ha señalado el exmagistrado al respecto, a lo que ha añadido: "La previa del PP es una acción sistemática en contra de la memoria democrática y la memoria histórica, diciendo que van a eliminar la Ley de Memoria Democrática, que van a eliminar instituciones...".

Así, el exjuez ha advertido de que "en una acción contra todo lo que significa la memoria democrática, esas afirmaciones tienen una trascendencia y una gravedad muy importantes". "Sería muy bueno que dijera que se pasó de frenada, porque si no lo hace, y es la línea que estamos viendo, es ahondar y profundizar en eso, lo cual pasa de ser una afirmación política a una afirmación que podría tener aspectos o contornos delictivos", ha alertado Baltasar Garzón.

