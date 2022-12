Los restos de Amparo Cuevas no descansarán en un cementerio municipal como sus vecinos, continuarán en la finca Prado Nuevo.

El Ayuntamiento que no quiere dar declaraciones, ha enviado un comunicado explicando los motivos: no existe riesgo sanitario, no existen en esta finca redes de abastecimiento de agua para el consumo humano y lo más importante, alegan que por motivos de seguridad es adecuado que los restos permanezcan en la finca.

El Consistorio además califica que el sepulcro es un enterramiento "singular", como singular les parece el motivo a los que hace dos años denunciaron este hecho. Han declarado que es por seguridad.

Además el portavoz de las víctimas de las supuestas apariciones, asegura, que sí existen redes de abatecimiento de agua:"La gente está cogiendo botellas de agua de un manantial, ese enterramiento está sobre el manantial".

El portavoz de la Fundación Virgen de los Dolores,Pedro Basari, dice que no quieren hacer declaraciones y que así lo ha pedido la familia de Amparo. Ratifica que las cosas se han hecho bien y que cumplían con todos los requisitos. Pero a Amparo la enterraron hace dos años en la finca y es ahora cuando el Consistorio autoriza el enterramiento.

El portavoz de las 'víctimas' ha confirmado que se aprueba ahora: "Entonces, ha estado dos años de manera ilegal y constando en un documento público. Sería un delito de prevaricación. Pero nosotros no vamos a hacer nada más", ha dicho.

En torno a la vidente tanto en vida como en muerte, siempre ha habido polémica. Gracias a sus supuestas apariciones, la que era una empleada de hogar madrileña, generó un patrimonio de más de quince millones de euros.

Acceder a sus seguidores es prácticamente imposible. Siempre hay quien lo impide, gente de seguridad, seguidores, etc. Incluso su muerte fue polémica.

La parcela donde está edificada la capilla está calificada como no urbanizable, pero se construyó, y ahora el mausoleo que está desde hace dos años está autorizado con carácter temporal. Aunque según dice el portavoz de la familia no les preocupa, porque esa temporalidad es una cuestión técnica más que limitativa.