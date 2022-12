Surjen nuevos casos de denuncias por acoso escolar. Los padres de Carla, una joven de 14 años que se quitó la vida el pasado 11 de abril arrojándose al mar por un acantilado en Gijón, han denunciado a cuatro alumnas del colegio de su hija, acusándolas de torturas e inducción al suicidio. Por su parte, la policía está interrogando a varios testigos y compañeros para aclarar los hechos.

"Queremos que se lleve a los responsables ante los tribunales", declaran sus padres, que subrayan que quieren evitar que "este tipo de hechos les ocurran a más niños". También han interpuesto otra denuncia contra el centro escolar, que asegura en un comunicado que "hasta el momento, el centro no tiene constancia de denuncia alguna por parte de la familia".

En otro caso, el protagonista es Izan, de once años y que lleva más de un mes sin acudir a clase por culpa de otro alumno que tiene atemorizado al pequeño. Sus padres, por precaución, han retirado al niño del colegio y han contratado a una profesora particular para que le de clases. Creen que estas agresiones no son fortuitas y que el colegio no ha hecho esfuerzos por evitarlas.

Tras conocer las agresiones que sufría su hijo, los padres de Izan denunciaron los hechos. También solicitaron a la Consellería de Educación que le trasladase a otro centro, aunque se toparon con numerosas trabas que, de momento, impiden este traslado. Por su parte, la Consellería ha denunciado este asunto a la Fiscalía.