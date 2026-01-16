Argemino Barro explica las intenciones de Trump: "Está utilizando la migración como excusa para montar un aparato de represión a gran escala"

Hasta cuatro migrantes han muerto bajo custodia de la policía migratoria del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump en lo que va de año, y estamos aún a mediados de enero.

Hasta cuatro migrantes han muerto bajo custodia de la policía migratoria del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump en lo que va de año, y estamos aún a mediados de enero. Un gobernador, incluso, ha pedido que se grabe a los agentes de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando lleven a cabo una detención y algunos alcaldes han pedido que la policía del Estado se enfrente a la policía migratoria, lo que podría ocasionar un conato de guerra civil.

"Hay que tener en cuenta que en Minneapolis hay 3.000 agentes de ICE, cinco veces más que los agentes de la policía local, y la Administración Trump tiene tres objetivos", ha señalado Argemino Barro desde Nueva York.

"El primer objetivo es mandar un mensaje a la nación, intimidar, brutalizar a la gente que protesta contra las operaciones de ICE o contra la Administración, arrastrar a mujeres embarazadas sobre el alquitrán, entrar en hospitales, en colegios, pegarle tres tiros en la cabeza a una mujer dando un cambio de sentido e iniciar una investigación, no por el asesino, sino por la mujer acusándola de 'terrorista doméstica' por parte del Gobierno", ha explicado.

A continuación, ha señalado que este es "un mensaje de intimidación para todo el país: si alguien protesta contra Trump puede encontrarse con esta repuesta".

Sobre el segundo objetivo, ha afirmado que "Trump está utilizando la migración como excusa para montar un aparato de represión a gran escala". "Hace seis meses oíamos hablar de detener y deportar a migrantes indocumentados y ahora estamos oyendo hablar de redes terroristas domésticas que intentan importunar las operación de ICE", ha dicho.

Y tercero, "si estalla la violencia y disturbios, Trump podría declarar la Ley de Insurrección y desplegar a las fuerzas armadas para que hagan tareas policiales". "Y esto, con vista a las elecciones de medio mandato, podríamos encontrarnos en noviembre con soldados por las calles y cerca de colegios electorales", ha recalcado.

