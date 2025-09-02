Antonio Maestre considera que Vox "no busca el bien común, busca lo contrario"

El partido de ultraderecha ha convocado una concentración ilegal frente a un centro de menores no acompañados de Madrid. Para el periodista este hecho busca "criminalizar" ya que su objetivo es "capitalizar la violencia política".

El partido de ultraderecha Vox ha convocado una concentración frente a las puertas de un centro de menores no acompañados en el distrito de Hortaleza. A pesar de que la Delegación del Gobierno ha prohibido la misma, desde el partido de ultraderecha han mantenido su celebración.

Cristina Pardo se muestra muy crítica con esta acción de Vox y considera "obsceno" el "oportunismo político" del partido de ultraderecha "a riesgo de provocar un incendio". "Buscan un incendio", añade Antonio Maestre.

El periodista señala que la presentadora de Más Vale Tarde está pensando "como una persona que busca el bien común". "Cuando buscas el bien común entiendes que lo que están haciendo es contraproducente", indica.

"Ellos no buscan el bien común, buscan lo contrario", señala Maestre, "buscan la criminalización porque lo que quieren, precisamente, es agitar, quieren capitalizar ese ruido, esas agresiones y esa violencia política".