Antonio Maestre se compromete a descubrir quién está detrás del fondo de inversión que va a desahuciar a una mujer de 87 años

María del Carmen lleva 70 años viviendo en su casa situada en el barrio de Ibiza, en Madrid. El edificio ha sido comprado por un fondo buitre y van a desahuciarla al no poder asumir un incremento en su alquiler de más del 250%.

Un fondo buitre va a desahuciar a una vecina de 87 años del barrio de Ibiza, en Madrid. María del Carmen, que así se llama, lleva viviendo en su domicilio desde hace 70 años con un contrato de renta antigua que fue firmado por su padre en 1956.

Antonio Maestre, tras conocer la historia de María del Carmen, se ha comprometido a descubrir quién está detrás del fondo de inversión que va a desahuciar a esta vecina de Madrid. "Los fondos de inversión hay alguien detrás", expone.

"O varios", indica Juande Colmenero. "Y siempre, bajo el fondo de inversión, se esconde alguien que no son fondos buitre, son buitres, son seres humanos", añade Maestre. "Me comprometo a buscar y explicar quién está detrás", indica.

Además, recuerda que el próximo miércoles, 29 de octubre, a las 8:30 h "se va a movilizar la gente para evitar el desahucio". "Todo el que pueda ir, cuantos más vayan, igual se evita", concluye.

