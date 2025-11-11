Antonio Maestre, sobre el calendario de Franco de un alcalde de Vox: "Lo triste es que no van a hacer nada"

Antonio Maestre se muestra muy crítico con la aplicación de la ley de Memoria Democrática que, según él, "es una filfa", ante el caso del alcalde de Vox en Puente de Génave que ha promocionado un calendario de Franco.

Francisco García Avilés, el alcalde de Vox en Puente de Génave, en Jaén, ha desatado la polémica después de promocionar un calendario de Franco editado por una gestoría que, anteriormente, había sido de su propiedad.

Además, García Avilés ha ensalzado la figura del dictador y, ante el revuelo que ha causado el calendario franquista, ha asegurado que lo va a enviar al MoMA de Nueva York.

Mientras la Subdelegación de Gobierno de Jaén le ha abierto un expediente para investigar si vulnera la ley de Memoria Democrática, Antonio Maestre señala que "lo triste es que no van a hacer nada".

El periodista afirma que "el Gobierno lleva siete años, supuestamente, con capacidad legislativa, y no hace nada", pues no estaría aplicando la ley de Memoria Democrática que, en su opinión, "es una filfa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.