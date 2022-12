No existen barreras para Antonio Contreras, que a pesar de sus dificultades para oir, escucha con gran atención, una de las claves del buen entrevistador. Su libro 'Palabras sabias, oídos sordos' recoge las entrevistas de cinco grandes porfesionales del periodismo. Asegura que sin amor esto no saldría "nada de esto sale si no tienes verdadero amor por la profesión".

Antonio es un estudiante de Comunicación de apenas 20 años que a pesar de ser sordo ha abierto bien los oídos de periodista para desnudar en su libro a los grandes de la comunicación de nuestro país.

El joven es un apasionado del periodismo y así lo refleja en sus palabras y en las hojas de su libro "soy sordo pero eso no tiene nada que ver porque una de las claves del periodismo saber escuchar".

El periodista Fran Llorente habla desde la comodida de ser el prologuista y no uno de los entrevistados "pasar de entrevistador a entrevistado no es fácil, pero Antonio consigue desnudarles". Ana Pastor, García Ferrerras, Jordi Évole, Wyoming, e Iñaki Gabilondo se sientan con el autor para contarle por qué se hicieron periodistas y muchas cosas más.

La periodista Ana Pastor, encantada de haber formado parte de este proyecto, ha señalado que le gustan los finales desconcertantes "yo creo que el libro va sorprender mucho, Antonio consigue desconcertate".