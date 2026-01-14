Ana Pastor, sobre el "miedo" de la población de Groenlandia: "Los niños empiezan a tener problemas de sueño, temen la llegada soldados"

La directora de 'El Objetivo' se ha desplazado hasta la mayor isla del mundo para conocer cómo es la vida de la población mientras escala la tensión con Estados Unidos.

La directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, se ha desplazado hasta Groenlandia para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos. En este sentido, la periodista ha señalado que la alcaldesa de Nuuk, la capital, le ha expresado que ahora "sí que sienten el miedo", así como ha relatado una anécdota: "La profesora del colegio de su hijo le ha entregado una carta a la alcaldesa diciéndole que los niños empiezan a tener problemas de sueño, temen la llegada de soldados".

Asimismo, otra de las pruebas del nerviosismo creciente que hay en la capital groenlandesa es que cuando el equipo de 'El Objetivo' se ha acercado a intentar grabar en el cuartel general del Comando Ártico, los militares "se han puesto muy nerviosos" y les han impedido seguir haciendo su trabajo.

Estas declaraciones se han producido en un momento en el que las delegaciones de EEUU, Groenlandia y Dinamarca están reunidas en la Casa Blanca para tratar la cuestión de la soberanía de la isla. Además, durante las primeras horas de la tarde del miércoles, Dinamarca ha reforzado su presencia militar en el territorio autónomo.

