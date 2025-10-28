Ana Pastor: "Menudo marrón se están comiendo los consellers protegiendo a Mazón con sus mentiras"

La periodista se ha desplazado hasta el Palau de la Generalitat donde ha podido preguntar al teniente general Gan Pampols sobre si han preguntado a Carlos Mazón qué hizo el día de la DANA.

Este miércoles se cumple un año de la DANA que asoló Valencia. Carlos Mazón ha anunciado que será día de luto oficial y, además, que acudirá en el funeral de Estado aunque, como señala Cristina Pardo, "que las víctimas no están conformes". Ana Pastor, desde Valencia, señala que ha preguntado al president de la Generalitat Valenciana sobre este hecho.

Mazón, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, no ha querido responder a los reporteros para confirmar su asistencia. Pastor, además, también ha podido hablar con el vicepresidente para la Recuperación, el teniente general Gan Pampols.

La periodista señala que desde primera hora del mañana están en las inmediaciones del Palau de la Generalitat para ver las llegadas de los consejeros. "Menudo marrón se están comiendo protegiendo, también, a Mazón con sus mentiras y sus versiones", comenta Pastor.

Pastor ha preguntado a Gan Pampols si ha preguntado a Mazón sobre qué hizo ese día y este ha respondido que nunca le ha preguntado nada sobre ese día. Además, también ha comunicado que acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

