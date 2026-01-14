El almirante Juan Rodríguez Garat despeja las dudas sobre si la UE podría defender Groenlandia ante un eventual ataque de EEUU: el artículo 42.7 es la clave

Ursula von der Leyen ha dicho que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea tras las amenazas de Trump de hacerse con ese territorio autónomo de Dinamarca: "Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho este miércoles que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo de Dinamarca. "Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros", ha remarcado en una rueda de prensa preguntada sobre si la UE estaría obligada a intervenir en caso de acciones militares estadounidenses en Groenlandia.

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha considerado, en primer lugar, que "depende solo de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen" y ha subrayado que Bruselas está en "contacto constante" con el gobierno danés para conocer cuales son sus necesidades. En segundo lugar, ha incidido en que Groenlandia es parte de la OTAN y ese es el foro "para integrar los diferentes intereses que están ahí".

Iñaki López ha señalado en el programa Más Vale Tarde que esta región es un territorio autónomo danés pero, a diferencia de Dinamarca, no forma parte de la UE, ya que se dio de baja para defender su industria pesquera. Por ello, ha señalado, "no pueden activar el artículo 42.7 de la UE que habla que si un país de la UE es atacado los demás deben acudir en su defensa", ante lo que se ha planteado qué tipo de despliegue puede realizar la UE.

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado, ha apuntado que "el que no pueda actuar la UE es discutible". "Evidentemente, Groenlandia está fuera de la UE, pero Dinamarca no, y como una guerra de EEUU con Groenlandia sería una guerra a su vez con Dinamarca,

El conductor del programa ha apuntado entonces que "muchos países europeos van a esgrimir el hecho de que Groenlandia es un territorio de ultramar no de la UE para decir: 'Nosotros no nos metemos en ese fregado contra Estados Unidos'".

"Siempre los habrá, todas las alianzas tienen cláusulas suficientes para que cada uno contribuya lo que pueda", ha dicho, y ha agregado que "lo que importa" es "lo que decida Reino Unido, Francia y Alemania", ha contestado Rodríguez Garat.

