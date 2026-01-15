El almirante Garat analiza la viabilidad de la 'Cúpula Dorada' de Trump: "Eso es una reedición de la Guerra de las Galaxias"

El almirante de la Armada retirado ha repasado en Más Vale Tarde este proyecto futurista del presidente Trump con el que quiere justificar la anexión de Groenlandia.

Uno de los motivos por los que Donald Trump quiere que Groenlandia se una a Estados Unidos es, al margen de los asuntos de "seguridad nacional"; la posición geoestratégica o los recursos, poder llegar a desarrollar su 'Cúpula Dorada', un potente sistema antimisiles que se asemejaría a la 'Cúpula de Hierro' de Israel, pero que va un paso más allá. Por eso mismo, el almirante de la Armada retirado Juan Rodríguez Garat ha explicado en Más Vale Tarde su previsible funcionamiento y viabilidad.

Rodríguez Garat ha sido muy tajante sobre la posibilidad de desarrollar este proyecto: "Esto es una reedición de la Guerra de las Galaxias que trató de desarrollar Reagan en sus tiempos. En aquel momento no había tecnología para hacer esto y hoy día tampoco". Asimismo, ha aseverado que "no hay nada militar que sea plenamente efectivo".

Igualmente, se ha explicado que este proyecto pretende elevar el escudo antimisiles a un nivel más y llevarlos a la órbita, donde habría varios satélites: unos para detectar la amenaza y monitorizarla y otros para localizarla justo antes de que despegue o en el mismo momento. Sin embargo, pese a lo mejor o peor que pueda sonar esta propuesta, el almirante ha aclarado que "los misiles balísticos van 30 veces a la velocidad del sonido y a medida que adquieren capacidad de maniobra no hay forma derribarlo con un misil desde el suelo". "No tienen velocidad para perseguirlos dentro de la atmósfera", ha agregado.

Del mismo modo, Rodríguez Garat ha desarrollado que en el futuro "se piensa en meter láseres de gran potencia en el espacio que puedan destruir estos misiles, porque pasarían de ser rapidísimo a lentísimo", es decir, "serían relativamente fáciles de destruir". Pero existe un problema, que "hay que inventar el láser" y desde la Tierra no se puede implementar porque "la atmósfera se la come, la ioniza". Además, "meter láseres de gran potencia en el espacio es un tema tecnológicamente extraordinariamente complejo".

En cuanto a si esta 'Cúpula Dorada' de Trump podría detener el misil Satán-2 de Putin, ha indicado que "a día de hoy no", pero, según ha expresado el almirante, "hay que entender a Trump, para él el triunfo es anunciarlo, no hace falta que sea verdad". "Lo mismo ocurre con los buques dorados de la clase Trump, que nunca se van a construir y si se construyen será mucho después de que se hayan retirado".

Con todo, el almirante ha dejado taxativamente claro que para llevar a cabo este proyecto Trump "no necesita Groenlandia". "La isla ya tiene un radar interceptador de la antigua generación, pero si esto lo va a basar en el espacio donde están los satélites, los satélites no dependen de ningún país. Si están en órbita, pueden estar en cualquier lado", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.