El almirante Garat advierte ante el nuevo orden mundial de Trump: "En cualquier época de la historia lo que está pasando daría para una guerra mundial"

El militar retirado manifiesta no tener miedo ante las últimas acciones del presidente estadounidense. Rodríguez Garat señala que "las armas nucleares, hoy día, supone que el líder que decida empezar esa guerra va a ser el primero en morir".

Este miércoles se reunían en la Casa Blanca representantes del gobierno estadounidense y del gobierno groenlandés y danés para hablar sobre el futuro de Groenlandia. Donald Trump ha manifestado su intención de que esta isla se una a Estados Unidos, por la fuerza si es necesario.

Iñaki López indica que los movimientos de Trump podrían suponer el fin, por ejemplo, de la OTAN o de la Unión Europea. Juan Rodríguez Garat expone que él no tiene miedo a Trump. "Si lo tuviera me habría buscado un chalecito en el desierto de Atacama", afirma.

Para el almirante de Flota retirado afirma que "en cualquier época de la historia lo que está pasando daría para una guerra mundial". "Las armas nucleares, hoy día, supone que el líder que decida empezar esa guerra va a ser el primero en morir", añade, "entonces cambia mucho la perspectiva".

Pedro Rodríguez, por su parte, es menos optimista que su compañero y considera que Trump "cada vez es más temerario". "En 2025 era 'míster Taco', cuando las cosas se torcían, 'Cangrejito', pero en 2026 cada vez es 'míster a por todas'", afirma. El profesor de Relaciones Internacionales considera que es lo que está sucediendo con Groenlandia es "muy preocupante". "No creo que vaya de farol", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.