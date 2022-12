Alfono Guerra cree que Aznar lleva puesta la capa de drácula y asusta con volver. Es un desastre que "Aznar dé la lata ahora". Así, sin pelos en la lengua, lo ha dicho Guerra. El socialista se ha mostrado muy rotundo duante la presentación de la tercera parte de sus memorias.

"Aznar es un político que detesto"

Respecto a la actitud de Mariano Rajoy, considera que se quedó dormido al llegar al Gobierno y a causa de ello dejará un país no sólo que no lo reconocerá "ni la madre que le parió", en alusión a su famosa frase pronunciada en 1992, sino que tampoco, lamentablemente, "le reconocerá la cámara de fotos".

Guerra, que narra "lo que otros quieren borrar" en su tercer volumen de memorias "Una página difícil de arrancar", ha asegurado que si él hubiera sido el jefe del Ejecutivo cuando Bruselas acordó el primer paquete de recortes drásticos, en mayo de 2010, hubiera dimitido y convocado elecciones porque aquello cambió "radicalmente" la política de José Luis Rodríguez Zapatero.



En el libro critica también a Felipe González y a sus "aduladores" -Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, José María Maravall, Joaquín Leguina y el periodista Javier Pradera-, al juez Garzón, a Manuel Chaves, a José Luis Rodríguez Zapatero y a Elena Salgado, entre otros, aunque no usa adjetivos calificativos y asegura que no quiere "zaherir a nadie gratuitamente". "Creo que hay gente que se va a molestar", ha dicho Guerra, que fiel a su estilo ha recomendado a éstos que "cambien de forma de ser".