El alegato de Cristina Pardo a las víctimas de violaciones: "Las agresiones sexuales no se producen cuando uno va al hospital para que le hagan un parte"

La presentadora de Más Vale Tarde ha respondido al cantante Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, quien en su intento de defender a Julio Iglesias ha desacreditado la versión de las víctimas.

El cantante del Dúo Dinámico Ramón Arcusa ha defendido a su compañero de profesión Julio Iglesias diciendo que lo que sufrieron las víctimas "no fue una violación, ni un abuso, sino una relación consentida", porque tardaron en denunciar. No obstante, la presentadora Cristina Pardo le ha respondido con un alegato: "Lo que dice Ramón Arcusa no tiene ningún sentido. Las agresiones no se producen solamente cuando uno al día siguiente se va al hospital para que le hagan un parte médico, porque entonces serían muy sencillas de resolver".

"Tampoco significa que no haya una agresión por el hecho de que la presunta víctima se mantenga en el lugar de los hechos, porque precisamente en muchos casos hay una relación de superioridad y subordinación, y eso hace que no sea tan sencillo tomar decisiones", ha proseguido, al tiempo que ha añadido: "esto seguramente Ramón Arcusa lo sabe y si no lo sabe, pues en fin, tiene un problema".

Por su parte, el presentador Iñaki López ha añadido que "las víctimas de Julio Iglesias tienen un patrón muy concreto: son mujeres jóvenes, solas, pobres, sin estudios, racializadas...". "Sabía muy bien qué tipo de perfil buscaba y era un perfil que no sabe, no puede defenderse", ha apostillado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.