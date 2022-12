Manuel González Capón, alcalde del municipio gallego de Baralla, dijo que quienes murieron durante la dictadura franquista lo merecían. Por esta razón, se ha visto obligado a pedir disculpas.

No obstante, el popular no se plantea dejar su puesto, "me debo a los vecinos de mi pueblo", afirma, y por esta razón, defiende que va a seguir gobernando "mientras le apoyen". Ha añadido también que la petición de dimisión la han hecho "tres concejales".

González Capón ha mostrado arrepentimiento por sus palabras y lo ha hecho durante un pleno convocado en el ayuntamiento de su municipio para ello. En él, según explica, se ha condenado "cualquier dictadura, tanto de derechas como de izquierdas".

El alcalde popular considera que afirmaciones como la suya "no se deben hacer" y justifica sus palabras por haber tenido lugar en medio de un "debate acalorado sobre la Guerra Civil".

Durante la entrevista para 'Más Vale Tarde', González Capón ha explicado que ha pedido disculpas a su partido y que la formación "las ha aceptado".

Sobre las muestras de apoyo al franquismo que a lo largo de los últimos días han hecho las nuevas generaciones del Partido Popular, ha dicho no conocer nada.