Las xenófobas declaraciones de un alcalde de Navarra sobre los menores no acompañados: "Un señorito de esos nos cuesta 4.950 euros al mes"

Manuel Resa, alcalde de Valtierra (UPN), criticó que están recibiendo "muchos migrantes" que les cuestan "un pastizal", y defendió que "donde hay que poner dinero es a la gente con raíces" en su "tierra".

Manuel Resa, alcalde de Valtierra (UPN), tildó a los menores no acompañados de "señoritos", y criticó que los migrantes "cuestan un pastizal". "Lo que tenemos que patrocinar y donde tenemos que poner dinero es para gente con raíces de nuestra tierra, porque estamos recibiendo muchos migrantes que nos cuestan un pastizal", declaró, tras lo que puso como "ejemplo" el caso de los menores no acompañados, a los que se refirió de forma despectiva: "los menas esos cuestan 4.950 euros al mes, más de 50.000 al año un señorito de esos".

Además, el político de UPN afirmó que tienen "problemas con esta gente". "Yo he tenido muchos enfrentamientos con ellos", expresó, a lo que añadió que los migrantes tienen "muchos derechos", pero "obligaciones ninguna". Así, Resa pidió al Gobierno "que se ponga las pilas y empiece a dar dinero a quien tiene que dárselo".

De esta forma, el alcalde de Valtierra intentó justificar sus ayudas municipales a la natalidad, que están siendo estudiadas por el Consejo de Navarra por si pudieran ser discriminatorias con los migrantes. Y es que el pasado mes de octubre, aprobó unas ayudas que constan de 3.000 euros para las familias que como requisito tengan al menos a uno de los progenitores 20 años empadronado en la localidad. Asimismo, los neonatos también tendrán la obligación de estar empadronados durante 20 años de forma ininterrumpida.

Ahora, Manuel Resa ha pedido disculpas, ha dicho, a quien se haya sentido ofendido por sus declaraciones.