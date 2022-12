Cada noche, los agricultores de Medina del Campo salen a patrullar sus cultivos para evitar que saqueen los cables de cobre. Estos cables los roban de los transformadores, que son utilizados para alimentar el sistema el riego de las cosechas, algo indispensable para mantener los cultivos.

Por ello, y ante la pasividad de la Guardia Civil, han decidido hacer patrullas nocturnas."Quitan la tapa de los transformadores, cogen el cobre y se van rápidamente", afirma indignado uno de los agricultores.A Gabriel Hidalgo, uno de los agricultores afectados por los robos, le destrozaron dos transformadores. "Los daños ascienden desde 18.000 a 20.000 euros. Todo por 200 euros de cobre que se llevan".

Además, estos transformadores son vitales para los cultivos, por lo que los tienen que arreglar. "La situación es desesperada, estamos dispuestos a lo que sea". Tan desesperada es, que aseguran no dudar en defender lo que es suyo como sea con tal de que no les roben lo que les puede llegar a costar el trabajo de este año.

Ya que la subdelegación del gobierno nos ignora, nos protegemos como podemos. A Miguel Álvarez le entraron a robar y le destrozaron dos transformadores de su parcela. "Estamos tan hartos que soy capaz de pegarle un tiro si veo a alguien subido en el transformador".

En coche, van revisando que no haya luces sospechosas y van revisando uno por uno cada transformador. Aseguran, que la Guardia Civil solo les dice que denuncien los robos pero no les ofrecen ningún tipo de protección. "No me puedo ir a dormir esta noche pensando que me pueden robar", por ello han decidido hacer patrullas nocturnas.