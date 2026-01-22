Ahora

Discurso incendiario

Afra Blanco y el "narcisismo" de Ayuso al hablar sobre el accidente de Adamuz: "Tiene que ser siempre la protagonista"

Afra Blanco se muestra muy crítica en este vídeo tras las incendiarias palabras de Ayuso donde pone en duda la seguridad de la red ferroviaria y carga contra el Gobierno por el accidente de Adamuz, rompiendo así la estrategia del PP.

Isabel Díaz Ayuso volvía a dinamitar la estrategia del PP, en esta ocasión sobre el trágico accidente de tren en Adamuz, y aprovechaba para cargar contra el Gobierno, la Agenda 2030, el feminismo e incluso llegaba a afirmar que "yo lo que quiero es llegar puntual y con vida".

Un discurso incendiario que difiere de la postura de oposición constructiva que había asumido el partido y sobre el que Iñaki López tira de ironía para afirmar que "salvo para citar Fitur, creo que de Madrid no ha hablado para nada".

Afra Blanco, por su parte, recuerda las palabras de Juan Bravo pidiendo "transparencia" al Gobierno sobre el accidente, lo que según la sindicalista "abre la puerta a una Isabel Díaz Ayuso que nunca la deja cerrada".

Afra considera que Ayuso "tiene un problema de narcisismo": "Tiene que ser siempre la protagonista de todo, y una vez más lo ha conseguido no por una buena palabra, talante o diplomacia, sino por estar fuera de tono", sentencia.

