Comienza el curso para todos, incluidos los bolsillos de las familias españolas. Más Vale Tarde ha salido a la calle para preguntar sobre la opinión suscitada tras el anuncio de Rajoy de las "raíces vigorosas" que dice que están creciendo en el suelo de la economía española". "No noto en mi bolsillo ni los brotes verdes ni las raíces vigorosas", es la respuesta de un ciudadano. Otro asegura que no sólo no consigue ver esas raíces, sino que "cada vez se está yendo a peor".

Tras peguntar a una mujer que cómo afronta el nuevo curso, ésta responde: "He comprado menos material escolar porque he aprovechado cosas del año anterior". Por su parte, una madre plantea el nuevo curso "bastante complicado". Algunos coinciden en que los peores gastos son en ropa, zapatos y libros.

Sólo la vuelta al colegio supone un 3% del presupuesto anual de las familias españolas. Una mujer cuenta que empieza este curso "haciendo milagros". "Si coges lo que ganas y le quitas los libros de los niños, después que vayan a pedir milagros a Lourdes", añade.

La caja de hogares españoles se resiente duramente al comenzar el mes de septiembre. En relación con este tema, una madre manifiesta que "lo primero es la educación y fácil no lo ponen". Además, declara: "Sólo en libros te gastas 300 euros que es una barbaridad y además sin becas".