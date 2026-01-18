"A Taylor Swift le pusieron una multa de 280.000 euros en el Bernabéu y a ti, 400.000": Évole le mete el dedo en la llaga a Manuel Carrasco

Manuel Carrasco es un artista que bate récords... para bien o para mal. Con uno en particular, superó a la mismísima Taylor Swift: la cuantía de su multa por cantar en el Bernabéu. Jordi Évole se lo recuerda. ¿Quizá él pudiera llamar a alguien para que le eche un cable a su invitado de hoy?

Es el cantante que más entradas ha vendido para una gira en España, el que más personas ha concentrado en un mismo recinto y también el que más bocas ha callado a lo largo de sus más de dos décadas de carrera profesional, desde que salió de Operación Triunfo. Pero Manuel Carrasco también tiene otro récord, como le recuerda Jordi Évole en este programa de Lo de Évole, el primero de la nueva temporada.

La multa del Bernabéu

"Actuasteis tú un día y Taylor Swift dos en el Bernabéu, y a Taylor Swift le pusieron una multa de 280.000 euros y a ti de 400.000", dice el presentador, metiendo el dedo en la llaga, mientras ambos pasean juntos por las calles de Londres.

"Esa es buena. Encima, ¿sabes? Encima que me cuesta el triple llegar, nos vienen y también nos ponen el triple en la multa", se queja.

Jordi Évole se acuerda de Florentino Pérez...

El asunto todavía no está arreglado, reconoce. "Está como en proceso", puntualiza. "Es curioso que, en teoría, el gran constructor de España, Florentino Pérez, te haga un campo donde tú crees que vas a poder hacer algo como son conciertos y que no lo haga bien, que no lo acaben bien para que eso funcione", le refiere Évole, que no da puntada sin hilo.

Y es que la noche que ambos vivirán juntos en Londres, las 14 horas de fiesta, open mics, beers y confesiones va a dar para mucho. Y cuando uno bebe es mejor no sacar el teléfono del bolsillo. Y si no, que se lo digan a Jordi mañana cuando alguien que ya imaginamos le devuelva las 40.000 llamadas. Si es que consigue recuperar su móvil, claro.

