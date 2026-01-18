"Pues dilo, coño": la canción de Manuel Carrasco que animó a Moreno Bonilla a posicionarse sobre Gaza y que no gustó a Ayuso

"Hubo más de una persona que me dijo que pensaba lo mismo que decía mi canción, pero me lo decía al oído. Entre ellos, Moreno Bonilla. Lo hablamos y le dije: 'Pues dilo, coño'. Y lo hizo", cuenta Manuel Carrasco en Lo de Évole.

El recorrido vital de Manuel Carrasco está marcado por una infancia dura y un fuerte vínculo con sus orígenes, pero también por una forma muy personal de posicionarse ante la realidad social y política que le rodea.

Criado en un barrio donde nadie había pasado por la universidad, recuerda aquellos años ochenta y noventa como una época en la que "había de todo", incluidas la cocaína y la heroína. Vivió deprisa hasta que, con veinte años, su entrada en Operación Triunfo le permitió tomar distancia de la "mala vida".

Durante su niñez compartió con su familia una casa de una sola habitación en la que dormían siete personas. "Íbamos a los trabajos duros para ganar unas perras, porque teníamos muy poco", recuerda en conversación con Jordi Évole, en un pub londinense, con una Camden entre las manos, en el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole.

Su padre, marinero, pasaba largas temporadas fuera; su madre sacaba adelante a la familia y trabajaba en la recogida de fresas. Él y sus hermanos se empleaban en la pintura "en obras, subidos a andamios...", además de mariscar coquinas para venderlas. A los nueve años, un atropello le obligó a llevar corsé durante varios años, aunque la indemnización de un millón de pesetas alivió la precaria economía familiar.

El contraste con su infancia y la de sus hijos

Ese pasado contrasta con la realidad actual de sus hijos, cuya infancia -reconoce- nada tiene que ver con la suya. En ese punto, la conversación deriva hacia la influencia del entorno escolar y los discursos que pueden calar entre los más jóvenes. "Papá, los menas esos son unos delincuentes", plantea Évole como ejemplo de una frase que podría llegar de boca de un niño.

Carrasco asegura que no es su caso, y advierte que ese tipo de mensajes no solo se dan en determinadas élites, sino también en el pueblo llano. "Fuimos un pueblo emigrante nosotros, ¿cierto o no? Nos fuimos. ¿De qué estamos hablando?", reflexiona, criticando los relatos simplistas y racistas que, a su juicio, tratan de engañar a la gente "con lo más básico".

La cara más comprometida de Manuel Carrasco

Ese compromiso se traslada también a su música. Évole recuerda un momento especialmente sobrecogedor en uno de sus conciertos, cuando Carrasco interpretó una canción improvisada sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza. El cantante explica que esos versos no fueron algo puntual: los había cantado un año antes en el Bernabéu y también en la gala de los Grammy.

Perdón si me pongo serio. No es para menos la cosa. Mientras brindan con un vino, la hipocresía se engorda. A los líderes del mundo, a los que mueven los hilos, cada cosa por su nombre: da igual el bando, si matan son asesinos. ¿Qué culpa tiene el abuelo? ¿Qué culpa tiene su mare? ¿Qué culpa tiene la gente para tanto miserable? Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé a qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos. El mundo lo está gritando: queremos paz en la tierra y que caigan los tiranos y acaben las putas guerras. - Bulería hipocresía, de Manuel Carrasco.

En todas esas ocasiones, más de una persona se le acercó para decirle en voz baja: "Yo pienso lo mismo". Su respuesta era siempre la misma: "Pues dilo". Entre quienes compartieron esa confidencia estaba Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Carrasco relata que hablaron del tema y que le animó directamente a expresarlo en público: "Pues dilo, coño". Días después, Moreno Bonilla lo hizo.

Un gesto que, según comentan entre risas durante la entrevista, no sentó especialmente bien a Isabel Díaz Ayuso.

