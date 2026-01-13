Manuel Carrasco se sincera en el primer programa de la temporada de Lo de Évole: "Me dijeron que sonaba muy andaluz para la radio"

"Cuando estamos fuera de España somos todos flamencos, todos tocamos las palmas", reflexiona Manuel Carrasco en el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole. El músico comparte escenario con Jordi Évole en Londres.

"The next song is called ninety 'nines' and five hundred...", chapurrea Jordi Évole en inglés en este vídeo promocional del primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole que se estrena en laSexta este domingo. A su lado, guitarra e mano, se encuentra Manuel Carrasco. "¿Te digo una cosa? Soy el único que te está entendiendo, compadre", le responde el artista.

Ambos están a punto de dar rienda suelta a su arte en el escenario de un pub de Londres. Un lugar al que seguramente, el protagonista de esta entrega nunca habría ni soñado llegar cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la música. Pero una cosa es cierta: "Cuando estamos fuera de España somos todos flamencos, todos tocamos las palmas".

Dentro de nuestras fronteras, la situación cambia: "A mí me han dicho: 'Tú suenas muy andaluz, no puedes sonar en esta radio'. Y yo me he puesto todavía más bravo, más flamenco". Y de esa manera, ha llegado a la cumbre del éxito.

