Manuel Carrasco reconoce que no volvería a participar en Operación Triunfo: "Al primer concierto como solista tras OT vinieron 300 personas"

"Yo salí del programa y cantábamos para 10.000 personas en la gira que hicimos juntos. El primer concierto que hice en mi vida como solista fue en un campo de fútbol y vinieron 300 personas. Yo no entendía nada", recuerda Manuel Carrasco en Lo de Évole. Después de OT tuvo que empezar de cero.

Manuel Carrasco nunca había hecho televisión hasta que en 2002 se metió de cabeza en Operación Triunfo 2 y quedó el segundo. Aunque estaba muerto de miedo, se lanzó a dar el paso porque creía que de otra manera no iba a atreverse. Hoy, 24 años más tarde, recuerda todo lo que pasó en aquella época y se sincera como nunca antes sobre su etapa como 'triunfito', y lo hace ante Jordi Évole y desde Londres en este primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole.

Para él, entonces "fue como un salvavidas en medio del océano cuando te estás medio ahogando". Pero todo cambió cuando el concurso llegó a su fin. "Yo creo que nadie que sale de un programa así, por lo menos en mi época, sale bien del todo realmente", reconoce. Y es que "una cosa es la parte mediática, televisiva, de reconocimiento del público y otra cosa es una carrera musical", advierte.

El cuento del éxito de Operación Triunfo

Él se creyó el cuento que le contaron y pasó por el aro de ser conocido con tal de cumplir sus sueños. Firmó un contrato por cinco años, igual que el resto de concursantes de la edición, pero cree que él fue el único que lo cumplió... y porque no estaba debidamente aconsejado, ha concluido después de varias décadas. "Yo no me quejaba porque no tenía ni puñetera idea", admite.

A él se lo dieron todo hecho y le arrebataron la opinión sobre su propio trabajo y su propia carrera. "De hecho, yo en un principio, que yo ya tenía canciones hechas, yo me pensaba -yo era bien pensado, yo siempre he sido bien pensado- y yo decía: 'Lo mío tampoco es tan bueno. Voy a esperar a que me den, porque seguro lo mío no es tan bueno'". Pero después, las canciones que le obligaban a cantar no le gustaban.

Ahí empezaron las primeras peleas y empezó a resultar incómodo. Consiguió meter canciones suyas en su primer disco después de pelear mucho, y tuvo que cantar otras con las que no comulgaba.

A pesar de ello, en lugar de volver a casa como hubiera querido, se quedó en Barcelona, compartiendo piso con un compañero de edición y durmiendo en un colchón en el suelo.

"Todos mis primeros discos, todas mis primeras canciones, siendo el autor completo de las canciones, la mitad de los derechos de las canciones no son míos", lamenta hoy.

Lo que pasó después de OT 2002

Beth, Elena Gadel, Joan, Miguel Nández o Vega eran algunos de sus compañeros de edición, la última de ellas, muy admirada por Jordi Évole, confiesa el presentador. "Vega es un ejemplo de resistencia y resiliencia. Hemos vivido una etapa. Hemos bebido de las mieles del éxito y también de la parte más cruda. Y ahí nos entendemos, ahí nos conectamos", comenta el cantante.

Ahora, reconoce que no volvería a participar en OT: "Sabiendo lo que sé ahora, no". "¿Y crees que hubieses llegado donde has llegado sin OT?", le pregunta Jordi. "Yo salí del programa y cantábamos para 10.000 personas. Todos. En gira. Juntos. Al primer concierto que hice en mi vida, que lo hice en Prado del Rey, en Cádiz, en un campo de fútbol como solista vinieron 300 personas y yo no entendía nada. Yo decía: 'Hostia, ¿esto qué mierda es?'", rememora, haciendo evidente el contraste entre el antes y el después de OT. Para llegar a donde está hoy, tuvo que empezar de cero.

Pero nunca regresó a su pueblo porque no quería volver habiendo "fracasado". "Tengo de Barcelona buenos recuerdos, pero tengo como una tristeza guardada en un rincón de esos primeros años, de no saber muy bien dónde estaba ni cómo podía combatir con todo eso", confiesa.

