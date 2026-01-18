Manuel Carrasco participa en un 'open mic' en un pub de Londres para cantar 'El grito del niño': el vídeo de su actuación frente a Jordi Évole

Manuel Carrasco interpreta en un open mic de un pub de Londres 'El grito del niño' y, junto a Jordi Évole, versiona a Sabina con 'Diecinueve days and quinientas nights'.

"Este es el micrófono abierto 'Common People'", anuncian en inglés en este pub de Londres sin saber que en el local se encuentran dos españoles nada comunes. Jordi Évole y Manuel Carrasco, que ya se han bebido unas cervezas, no pierden detalle de lo que sucede sobre el escenario, donde varios artistas amateurs suben a cantar.

Como si fuera uno más de ellos, Manuel coge una guitarra y se pone frente al micrófono. Chapurrea inglés para presentarse. "Good evening, guys. My name is Manuel y esto se llama 'El grito del niño'".

Yo soy el grito del niño que, hambriento, llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena. Soy lo que no sabe nadie.

Con los primeros versos ya le pone los pelos de punta a Évole y a todos los que están allí presentes. Alguno incluso se atreve a taconear. Con su espectacular final arranca los aplausos del público.

Jordi Évole y Manuel Carrasco versionan a Sabina

Jordi se sienta a su lado en un taburete y se dirige al público. "¡Good night, London. The next song is called 'Nineteen nights and five hundreds...'", intenta dar paso en el idioma de Shakespeare. Manuel lo interrumpe: "¿Te digo una cosa? Soy el único que te está entendiendo, compadre". Y canta '19 días y 500 noches' de Joaquín Sabina.

Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks. En vez de fingir, o estrellarme una copa de celos, le dio por reír.

"My friend Manuel just started in the world of the music. I'm a veteran singer in Spain", bromea Évole antes de arrancarse con el estribillo, rasgando la voz. "Diecinueve nights, diecinueve nights", se empeña en repetir hasta que Carrasco le corrige: "Diecinueve days".

La reacción del público

Después de la performance, los fans se acercan a saludarles. Hay quien les dice que les gusta mucho el baile español, el flamenco. "Te lo he notado, que te ha salido", le responde el cantante.

Otra chica sí que le ha reconocido. "Estoy sentada allí y digo: 'No puede ser que sea Manuel Carrasco'", le dice todavía flipando. Él le da un abrazo y Jordi le pide perdón por estropear la actuación. "No, ha sido gracioso", responde ella.

Y así, "el guapo y el gracioso" siguen con su aventura por la noche londinense. "Otra cosa no, pero estamos comiendo bien", dice Jordi en un fish and chips. "Y bebiendo bien", añade Manuel.

