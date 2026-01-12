Manuel Carrasco y Jordi Évole, juntos sobre el escenario en Londres: el adelanto del primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole

Lo de Évole estrena temporada viajando hasta Londres para entrevistar a Manuel Carrasco. El cantante onubense comparte escenario con Jordi Évole y se arranca a cantar, a hablar y a confesarse, también sobre su paso por Operación Triunfo. Este es el adelanto del esperado encuentro.

Manuel Carrasco y Jordi Évole comparten unas cañas en un pub londinense antes de subirse juntos al escenario en este primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole... aunque el dominio del idioma de ambos deje mucho que desear. Eso sí, para pedir las cervezas les da, tal y como podemos observar en este adelanto de más de dos minutos de la entrega del domingo. "Ni con los dos juntos hacemos uno", reconoce el cantante entre risas.

"The next song is called 'ninety nine and five hundred...'", intenta defenderse sobre el escenario Évole para presentar la canción con la que van a obsequiar a su público. "¿Te digo una cosa? Soy el único que te está entendiendo, compadre", le interrumpe el músico.

Pero si hay un lenguaje universal es el de la música. "Fuera de España somos todos flamencos, todos tocamos las palmas", dice el andaluz al que intentaron vetar en varias radios españolas por sonar demasiado a su tierra. "No he cambiado ni un ápice musicalmente en ese aspecto. Me he puesto todavía más bravo, más flamenco", dice con orgullo.

"¿Tú sabes que yo nunca había pensando en entrevistarte?", se sincera el presentador. "Ni yo que me entrevistaras", confiesa el artista mientras pasean por las calles londinenses, donde hace gala, una vez más de su humildad. "No me gusta ostentar", explica. Pero defiende que ha tenido que ganarse a su público persona por persona"uno a uno".

Nadie le ha regalado nada. Ni siquiera tras su paso por Operación Triunfo. "Yo creo que nadie que sale de un programa así sale bien del todo", afirma, para después hablar de que, aun siendo autor completo de sus primeras canciones tras el concurso, la mitad de los derechos de estos primeros temas no son suyos.

"¿Volverías a ir a OT?", le pregunta Jordi. "Sabiendo lo que sé hoy en día, no", responde sin titubear.

Entre risas, perfumes y autobuses rojos, juegan al 'Yo, nunca'. "Yo nunca he visto Lo de Évole".

