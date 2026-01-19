La "mala vida" de Manuel Carrasco antes de OT: "Vivía las cosas a tope: el beber, las drogas..., pero luego tuve buena cabeza"

Manuel Carrasco reconoce en Lo de Évole que antes de ser concursante de Operación Triunfo 2 no iba por el mejor de los caminos. "Eran épocas donde uno vivía las cosas muy rápidamente", admite. Pero los focos y la fama lo alejaron de la "mala vida" al contrario que a otros muchos.

Un futbolín y un grupo de ingleses son testigos de la profunda conversación que están manteniendo Jordi Évole y Manuel Carrasco sobre el pasado del artista en un pub de Londres y con dos Candem para el cuerpo.

Manuel tenía 20 años cuando participó en Operación Triunfo 2, y si bien, hoy recuerda más sombras que luces de su paso por el concurso -sobre todo, de la etapa inmediatamente posterior-, sí reconoce que consiguió alejarse de la "mala vida" cuando se subió a los escenarios.

El artista de Isla Cristina (Huelva) había crecido en un barrio en el que a finales de los 80 y 90 se convivía con la droga, especialmente, con la heroína. Y él también vivió "rápido" en aquella época: "vivía a tope: el beber, el tener encuentros con las drogas, con todo...".

"En mi barrio no conocíamos a nadie que hubiera ido a la universidad, yo fui el único en casa en terminar la EGB, no había esperanza para más", contaba hace unos minutos acerca de sus orígenes. "Íbamos a los trabajos duros para ganar unas perras, porque en casa había muy poco, me crie en un patio de vecinos, en una habitación los siete", añadía.

"Cuando te escuché decir eso pensé que eso lo dice alguien ya con 35 años, ¿pero con 20 años quitarte de la mala vida?", le pregunta con asombro Jordi en este primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole.

"Es verdad que luego tuve muy buena cabeza", se concede. "Puede parecer que con el éxito, con esta especie de triunfo y el dinero es cuando pasan estas cosas, pero en mi caso fue al revés", destaca.

