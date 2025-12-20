Juan y Medio, sobre su "pesar crónico" por no haber tenido hijos: "He conseguido algunas cosas en la vida, pero otras se han quedado atrás"

Juan y Medio fue el primer invitado de la sexta temporada de Salvados y junto a Jordi Évole reflexionaba sobre aspectos tan íntimos de su vida personal como el hecho de no haber tenido hijos.

Jordi Évole inauguraba la sexta temporada de Lo de Évole con un invitado de honor que pocas veces suele estar 'al otro lado' y convertirse en el entrevistado; un presentador mítico de nuestra televisión del que poco o nada se sabía, hasta entonces, de su vida privada. Juan y Medio se abría en canal en esta charla de la que hoy recuperamos desde laSexta.com uno de los momentos más recordados.

Tras haberse sincerado como nunca sobre algunas de sus relaciones, como la que mantuvo con Lolita, el 'showman' mostraba su lado más íntimo al reconocer un profundo pesar que le acompaña aún hoy en día. "Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, 'carne de mi carne puesta en pie'", respondía cuando Évole le preguntaba si lamentaba no haber tenido hijos.

"Sueño con que sucede algún día"

"Claro que me hubiese gustado y sueño con que sucede algún día. No sé cómo ni cuándo ni dónde ni con quién", añadía, consciente de que "cada día que pasa es algo más difícil" de conseguir.

Juan, que ha presentado en Canal Sur programas infantiles como Menuda noche -además del reconocido a nivel nacional La tarde, aquí y ahora, donde las personas mayores van a buscar pareja y un alivio para su soledad- no deja de pensar en "ese niño" que no está y que le hace pensar "que es verdad" que ha conseguido "una serie de cosas en la vida, pero que otras se han quedado atrás".

El miedo de ser padre

Eso es algo que le "lastra" y le "pesa". "Lo que más miedo me ha dado de ser padre ha sido equivocarme, marcarle un camino erróneo, que mis prejuicios fueran los suyos y que mis fobias y filias fueran las suyas", reconocía. "Que no sintiera mi respaldo, mi cariño", añadía.

Incluso desvelaba que tenía un nombre para ese niño: "El de mi padre, el de mi abuelo y el mío".

