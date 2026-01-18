Jordi Évole llama a Florentino Pérez para que le quite la multa a Manuel Carrasco después de dos cervezas: "Este tiene hilo directo con Dios"

Jordi Évole, con dos cervezas para el cuerpo, se propone ayudar a su invitado de hoy, Manuel Carrasco, para que se libre de la multa que le han puesto tras un concierto en el Bernabéu. Y es que él conoce a alguien que tiene contacto con Dios si hace falta.

Manuel Carrasco no es solo el artista que más entradas ha vendido en España para una gira ni el que ha reunido a más público en un solo concierto; es también el que, a lo largo de más de veinte años de carrera, ha sabido callar muchas bocas desde su salida de Operación Triunfo. Y, como le recuerda Jordi Évole en la primera entrega de la nueva temporada de Lo de Évole, el cantante suma un récord más... aunque este no le haga demasiada gracia.

400.000 euros por el concierto del Bernabéu

"Actuasteis tú un día y Taylor Swift dos en el Bernabéu, y a Taylor Swift le pusieron una multa de 280.000 euros y a ti de 400.000", comenta Évole, señalando el detalle con su característico humor, mientras ambos recorren las calles de Londres. "Encima que me cuesta el triple llegar, nos vienen y también nos ponen el triple en la multa", responde Carrasco, entre la incredulidad y la risa.

El asunto, admite el cantante, todavía no se ha resuelto. "Está como en proceso", puntualiza, mientras Évole apunta con sorna: "Es curioso que, en teoría, el gran constructor de España, Florentino Pérez, te haga un campo donde tú crees que vas a poder hacer algo como son conciertos y que no lo haga bien, que no lo acaben bien para que eso funcione".

El inglés y la converseision

La conversación entre ambos continúa en un pub londinense. "Yo quiero una Candem de esas fresquitas", dice el artista. Évole no se queda atrás y se hace entender con el camarero, a pesar de su pésimo dominio del idioma, para que les pongan dos. "Tengo un complejo de no saber inglés, madre mía", reconoce Jordi. "Pues ya somos dos, pero hasta ahí llego", responde Manuel entre risas.

Pero todavía están a tiempo de aprender inglés, se dicen a sí mismos tras recordar que Aznar lo consiguió, aunque Ana Botella y Rajoy no tuvieran tanta suerte.

"No sé si tú has visto en YouTube... tienes que verlo eso en Internet", recuerda de pronto Carrasco de su paso por OT. "Había clases de inglés y yo me encasillé en una palabra que era 'pronunciation'". Tienes un mal día, te lo pones y te cambia el rollo", bromea. Sus compañeros se reían. "Qué hijos de puta", dice sin parar de reír. "Y nos venimos a Londres.

Es decir, ni con los dos juntos hacemos uno", vuelve al presente el cantautor.

La (primera) llamada a Florentino

La cerveza riega el gaznate del presentador cuando de pronto toma una decisión y desenfunda su teléfono. "Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una llamada, a ver si me lo coge. Esto hay que arreglarlo, tío", dice refiriéndose al asunto de la multa por el concierto del Bernabéu.

Aunque salta el buzón de voz, eso no le detiene. "Le voy a dejar un WhatsApp", anuncia. Manuel Carrasco se anima: "Presi. Yo soy del Madrid además. Lo siento, sé que tú...", se disculpa con Évole, culé. "Presi, llámame cuando pueda. Le pongo que es urgente", va escribiendo Jordi. "Además, me imagino que él tendrá hilo directo con el Ayuntamiento, ¿no?", pregunta Carrasco. "Este tiene hilo directo con Dios", le responde el entrevistador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.