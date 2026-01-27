Ahora

En Lo de Évole

El inesperado homenaje de un coro callejero deja sin palabras a Alba Flores en pleno Madrid: "No me lo puedo creer"

La entrevista con Jordi Évole se despide paseando por Madrid cuando, en la plaza de Santa Ana, un coro callejero cambia de rumbo al ver a Alba Flores y comienza a cantar 'No dudaría', de Antonio Flores.

La canción de Antonio Flores que sorprende a Alba en pleno Madrid: "No me lo puedo creer"

Jordi Évole acompaña a Alba Flores en un paseo sin rumbo fijo por el centro de Madrid hasta llegar a la plaza de Santa Ana. Évole duda si se sitúa; Alba no. Ha actuado allí, recuerda Troyanas, saluda a la estatua de Lorca y decide dejarle una flor. Entonces irrumpe lo inesperado, tan habitual en su historia: la música.

Un coro que cantaba villancicos la reconoce y, sin previo aviso, cambia de canción. Empieza a sonar 'No dudaría', el himno antibelicista de su padre, Antonio Flores. Alba se queda quieta, visiblemente emocionada. Poco a poco, la plaza entera se suma: voces, palmas, baile.

Un final espontáneo y simbólico para una jornada en la que Alba Flores se ha abierto en canal con Jordi Évole, hablando, por encima de todo, de su padre y de la huella que sigue marcando su vida.

Puedes volver a ver el momento en el vídeo sobre esta líneas y el programa completo, Lo de Alba Flores parte 1 y parte 2 en atresplayer.com.

